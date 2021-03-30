Песков заявил о бесполезности Зеленского в рамках минского процесса

Минский процесс никак не продвинулся за время нахождения Владимира Зеленского во главе Украины. Так считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Минский процесс никак не продвинулся за время нахождения Владимира Зеленского во главе Украины. Так считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Нынешние киевские власти не смогли продвинуться в выполнении Минских соглашений. Сейчас дела с "нормандским форматом" обстоят плачевно, констатировал Песков в беседе с журналистами газеты "Аргументы и Факты".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", — отметил представитель Кремля.

Песков отметил рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Он считает, что это фактически обесценивает все небольшие достижения, сделанные в рамках минского процесса раньше.