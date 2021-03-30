Американцы теперь могут общаться с Трампом через его собственный сайт

Бывший президент США Дональд Трамп создал свой сайт для общения со сторонниками после блокировки его аккаунтов рядом соцсетей.

Бывший президент США Дональд Трамп создал свой сайт для общения со сторонниками после блокировки его аккаунтов рядом соцсетей.

Платформа предназначена для "сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки "Америка — прежде всего", говорится на странице. Авторы планируют публиковать на сайте информацию, полезную для всех слоев населения США, передает ТАСС.

Посетители ресурса могут "поделиться своими мыслями" с Трампом и его супругой Меланьей. Для этого необходимо заполнить форму и ввести свои контактные данные. Сервис также дает возможность пригласить чету на какое-либо мероприятие.