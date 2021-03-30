Действующий вулкан на Камчатке признали самым опасным в РФ

Наибольшее число вулканов находятся на Камчатке и Курильских островах. Среди них самым опасным является Шивелуч, сообщил завлабораторией Института механики МГУ Олег Мельник.

Наибольшее число вулканов находятся на Камчатке и Курильских островах. Среди них самым опасным является Шивелуч, сообщил завлабораторией Института механики МГУ Олег Мельник.

Вулкан, который находится недалеко от поселка Ключи, является очень активным. На нем происходят взрывные извержения, передает РИА Новости.

"В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а Петропавловск-Камчатский стоит на отложениях этих извержений. Сейчас ничего существенного там не происходит", — рассказал Мельник.

Потенциальную опасность для людей представляет и Корякский вулкан. Как и Авачинский, он находится недалеко от населенных пунктов, а в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения. Кроме того, они могут нести угрозу местным и международным авиалиниям.

Кроме того, исследователи отмечают вулкан Ключевская сопка. Он считается самым высоким действующим вулканом Евразии. Также ученые держат во внимании вулкан Безымянный, который прославился в 1956 году своим взрывом. Именно благодаря ему 30 марта исследователи отмечают День вулканолога.