Ученый Северинов допустил появление "главенствующего" штамма коронавируса

Патогенность вирусов снижается, и опасаться появления более смертоносной мутации коронавируса не стоит. Об этом рассказал ученый Константин Северинов.

Патогенность вирусов снижается, и опасаться появления более смертоносной мутации коронавируса не стоит. Об этом рассказал ученый Константин Северинов.

Не исключено появление вируса, который будет распространяться более эффективно в популяции. И та версия, которая будет мощнее, станет в итоге главной, выразил мнение Северинов в беседе с "Парламентской газетой".

"Разные варианты вируса конкурируют друг с другом за "мясо", то есть за нас с вами. И та версия, которая распространяется быстрее, в конечном счете станет главенствующей", — сказал профессор Сколковского института науки и технологий.

Вирус может несильно измениться и сохранить свою структуру и основные свойства, добавил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев. Воспрепятствовать заражению любым штаммом можно с помощью вакцинации, добавил специалист.