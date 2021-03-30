Украинский депутат Кузьмин назвал правительство Зеленского "сумасшедшим"

Украинский парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" подверг жесткой критике действующую власть.

Украинский парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый" подверг жесткой критике действующую власть.

По мнению парламентария, нынешнее украинское правительство не заботится об интересах жителей страны, а работает на репутацию в глазах США. Основной целью власти на данный момент является "звонок от американского президента Джо Байдена" и совместное селфи с ним.

"Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель", — заметил Кузьмин.

Депутат добавил, что на Украине отсутствует единый язык и единая церковь, а утверждения об обратном являются обманом и манипуляцией, которые используются действующей властью перед голосованием. Кузьмин подчеркнул, что политика десоветизации и отказ от истории – это глупость. Потому что вся Украина в нынешних ее границах была построена коммунистами с 1917 года. По его мнению, нужно не отказываться и уничтожать все, что построили советские лидеры, а преумножать эти достижения.