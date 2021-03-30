Партия Зеленского посоветовала уезжать из страны "не верящим в Украину"

Украинцы, которые не верят в будущее свой страны, должны ее покинуть. Об этом заявил депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала "Наш".

Украинцы, которые не верят в будущее свой страны, должны ее покинуть. Об этом заявил депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала "Наш".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уже рекомендовал гражданам отказаться от второго гражданства. Это необходимо, чтобы в будущем избежать проблем, передают "Известия".

"Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", — заявил Камельчук.

Жителей Украины со вторым гражданством "страны-агрессора" могут начать лишать избирательного права. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду. Россия с 2015 года включена в список таких государств.