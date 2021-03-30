Apple проиграла суд Swatch по делу об использовании коронной фразы Джобса

Компания Apple не смогла запретить швейцарскому производителю часов Swatch Group использовать фразу Стива Джобса One more thing ("Еще кое-что") по решению суда, пишет Bloomberg.

Компания Apple не смогла запретить швейцарскому производителю часов Swatch Group использовать фразу Стива Джобса One more thing ("Еще кое-что") по решению суда, пишет Bloomberg.

Высокий суд Лондона постановил, что действия Swatch нельзя воспринимать как недобросовестные, несмотря на то, что компания имела попытку "насолить Apple" при патентовании фразы Джобса. Судья Иэн Первис подчеркнул, что выражение "Еще кое-что", вероятно, имеет авторство вымышленного телевизионного детектива Коломбо.

Агентство подчеркнуло, что фраза "Еще кое-что" звучала очень часто от Стива Джобса во время презентаций новинок от Apple. Он произносил ее настолько часто, что ее признали одной из его коронных фраз.