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3:17   30 Марта 2021
Общество

ВОЗ допустила альтернативную версию распространения коронавируса

ВОЗ допустила альтернативную версию распространения коронавируса

Источник распространения коронавирусной инфекции может находиться не в Китае. Такое предположение сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты, которые занимаются выяснением происхождения коронавируса, не дали пока точного заключения. В своем докладе же они не исключили, что вирус мог зародиться за пределами Китая, передает ТАСС.

"Эту гипотезу выдвигали китайские власти, против нее выступали США и правительства других западных государств", — говорится в документе.

Специалисты настаивают "более тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019 года". Они также посоветовали проверить все китайские фермы, где разводят животных, чтобы понять, как коронавирус попал к человеку.

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#воз #коронавирус #ухань

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