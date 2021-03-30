Минэнерго РФ назвало причины подорожания бензина при дешевой нефти

Рост цен на бензин в условиях дешевеющей нефти обусловлен тремя факторами. Речь идет о колебании курса рубля, рыночном факторе и работе демпфирующего механизма.

Рост цен на бензин в условиях дешевеющей нефти обусловлен тремя факторами. Речь идет о колебании курса рубля, рыночном факторе и работе демпфирующего механизма.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что подорожание нефти способствует укреплению рубля и наоборот. Колебания стоимости нефти на мировых рынках обычно не сильно влияет на ее рублевую стоимость — от 3 до 3,5 тысячи рублей за бочку.

"Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку", — цитирует Сорокина kp.ru.

Представитель ведомства добавил, что в России работает демпферный механизм, за счет которого цена на бензин удерживается в рамках инфляции. Однако бизнес всегда неохотно соглашается на снижение розничных цен.