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2:51   30 Марта 2021
Экономика

Минэнерго РФ назвало причины подорожания бензина при дешевой нефти

Минэнерго РФ назвало причины подорожания бензина при дешевой нефти

Рост цен на бензин в условиях дешевеющей нефти обусловлен тремя факторами. Речь идет о колебании курса рубля, рыночном факторе и работе демпфирующего механизма.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Он напомнил, что подорожание нефти способствует укреплению рубля и наоборот. Колебания стоимости нефти на мировых рынках обычно не сильно влияет на ее рублевую стоимость — от 3 до 3,5 тысячи рублей за бочку.

"Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку", — цитирует Сорокина kp.ru.

Представитель ведомства добавил, что в России работает демпферный механизм, за счет которого цена на бензин удерживается в рамках инфляции. Однако бизнес всегда неохотно соглашается на снижение розничных цен.

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#нефть #бензин #минэнерго рф

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