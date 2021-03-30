"Спутник Лайт" может помочь избежать повторного заражения коронавирусом

Новая вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" является средством для поддержки иммунитета уже переболевших коронавирусом. Возможно, после проведения испытаний она станет доступна детям.

Новая вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" является средством для поддержки иммунитета уже переболевших коронавирусом. Возможно, после проведения испытаний она станет доступна детям.

Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью URA.RU. Вакцина "Спутник Лайт", разработанная национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, подойдет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Для поддержки иммунитета после COVID-19 достаточно одной инъекции.

Прививка способна защитить от повторного заражения коронавирусом, а также избавить от последствий болезни, подчеркнул иммунолог. Источник из центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи рассказал, что "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Ученый пояснил, что это аденовирус 26 типа, куда встроен ген коронавируса и он применяется однократно.