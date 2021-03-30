Сильный ветер и осадки придут в регионы ЦФО в ближайшие дни

Ухудшение погоды в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается уже во вторник и среду. В Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков.

Ухудшение погоды в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается уже во вторник и среду. В Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков.

Вечером вторника в ЦФО ожидаются повышение скорости ветра и осадки в виде дождя. Это связано с атмосферными фронтами циклона, который действует в регионе. Скорость порывов ветра будет достигать 12–17 метров в секунду, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Самые сильные дожди ожидаются в ночь на 31 марта. В Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков. Дневная температура при этом будет держаться на уровне от четырех до 11 градусов выше нуля.