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1:16   30 Марта 2021
Политика

Белый дом выразил желание "оживить" партнерство с Украиной

Белый дом выразил желание "оживить" партнерство с Украиной

США высказали намерение "оживить" стратегическое партнерство с Незалежной и поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Белого дома Эмили Хора.

Такое заявление огласили по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Хора отметила, что совместное сотрудничество стран будет направлено на борьбу с коррупцией и реализацию повестки реформ.

Кроме того, Салливан выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности Украины и стремлению Киева к членству в НАТО.

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#украина #белый дом #партнерство

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