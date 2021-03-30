Белый дом выразил желание "оживить" партнерство с Украиной

США высказали намерение "оживить" стратегическое партнерство с Незалежной и поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Белого дома Эмили Хора.

США высказали намерение "оживить" стратегическое партнерство с Незалежной и поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Белого дома Эмили Хора.

Такое заявление огласили по итогам переговоров советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Хора отметила, что совместное сотрудничество стран будет направлено на борьбу с коррупцией и реализацию повестки реформ.

Кроме того, Салливан выразил поддержку суверенитету, территориальной целостности Украины и стремлению Киева к членству в НАТО.