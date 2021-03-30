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0:42   30 Марта 2021
Общество

Путин учредил новую награду в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Путин учредил новую награду в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Президент России Владимир Путин выпустил указ о выдаче юбилейной медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

В документе указываются утвержденные прилагаемые положения о медали, ее описание и рисунок, а также постановления о награждении. Разработка правил, порядка вручения награды и осуществление этой процедуры от имени президента поручена губернатору совместно с мэрией Нижнего Новгорода. Правительство РФ обязано финансировать изготовление как собственно медалей, так и футляров с бланками удостоверений.

Награда будет иметь форму круга диаметром 32 миллиметра с изображением фрагмента стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней и собора Александра Невского, а также Михайло-Архангельского собора. Юбилейной медалью будут награждены нижегородцы — участники ВОВ, имеющие ордена и медали СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, труженики тыла, а также граждане, которые внесли значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.

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#путин #награда #Нижней Новгород

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