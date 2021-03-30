Россияне хотят привлечь Моргенштерна к ответственности за хит "Розовое вино — 2"

Ролик рэпера Моргенштерна вызвал массовое возмущение в Сети. Исполнителя обвиняют в пропаганде проституции и употребления наркотиков.

Ролик рэпера Моргенштерна вызвал массовое возмущение в Сети. Исполнителя обвиняют в пропаганде проституции и употребления наркотиков.

Видео музыканта на песню "Розовое вино — 2" появилось в начале марта и сразу же "завирусилось" в TikTik. Школьницы старших классов с восторгом начали публиковать свои ролики на трек рэпера, нередко на фоне ничего не понимающих родителей. При этом девочки имитируют руками неприличные движения, намекая на оральный секс. В песне поется: "Детка, делай это, будто бы не видит мама".

Скандальный ролик и эффект на детей после его выхода поразил россиян. Эксперты обсудили ситуацию в эфире программы "Время покажет", а граждане РФ начали составлять обращения в правоохранительные органы с призывом наказать Моргенштерна за пропаганду наркотиков и проституции.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко поддержал россиян. Юрист редакции уже составил грамотное обращение в Генеральную прокуратуру РФ и отправил подписанный Осташко экземпляр адресату. Поступить таким же образом может любой читатель издания. Скачать шаблон можно на сайте PolitRussia.