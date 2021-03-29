Шесть квартир разрушились из-за взрыва газа в девятиэтажном доме в Татарстане

Взрыв газа разрушил шесть квартир в жилом доме в Татарстане. На месте работают все экстренные службы, сообщили в МЧС России.

Взрыв газа разрушил шесть квартир в жилом доме в Татарстане. На месте работают все экстренные службы, сообщили в МЧС России.

В 22:44 29 марта сообщили о хлопке газа. На место происшествия выехали спецслужбы и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Людей эвакуировали из девятиэтажного дома. По предварительным данным, погиб один человек. Еще одного спасли из-под завалов.

"Из-под завалов спасен один человек — женщина. Передана в медицинское учреждение. В 23:27 обнаружен погибший мужчина", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По имеющейся информации, пять квартир обрушились на седьмом этаже, еще одна — на восьмом. В связи с произошедшим будет сформирован штаб. Причины случившегося пока неизвестны.