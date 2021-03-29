Пункты вакцинации возобновили работу в ТЦ Санкт-Петербурга

Торговые центры Санкт-Петербурга возобновили работу пунктов вакцинации от COVID-19. Ранее четыре пункта из восьми закрывались из-за нехватки первого компонента "Спутник V".

Торговые центры Санкт-Петербурга возобновили работу пунктов вакцинации от COVID-19. Ранее четыре пункта из восьми закрывались из-за нехватки первого компонента "Спутник V".

Сделать прививку можно без предварительной записи. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Вакцинирование стало доступно в торговых центрах "Жемчужная плаза", "Сити Молл", "Европолис", "Маршал", "Охта Молл", "Невский центр", "Гранд Каньон" и "Леруа Мерлен". На данный момент в городе работают более 120 пунктов в медицинских учреждениях.

В Санкт-Петербурге вакцинировались 359 843 человека. По данным координационного совета, за последнюю неделю желающих стало больше. С 22 по 28 марта было привито 31 228 граждан.