Профессор Ткаченко назвал три страны, с которыми нельзя говорить с позиции силы

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее заявил, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Китаем с позиции силы, сделал это либо в силу своей неопытности, как дипломата, либо он преследует какие-то недипломатические цели.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее заявил, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Китаем с позиции силы, сделал это либо в силу своей неопытности, как дипломата, либо он преследует какие-то недипломатические цели.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт дискуссионного клуба «Валдай», профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета Станислав Ткаченко.

«Это самое глупое заявление американской дипломатии за последние полвека. В нем не было необходимости. Оно не вытекало из предыдущих событий, — подчеркнул профессор. — Но подозреваю, что за этим со стороны США ничего не последует».

При этом он предположил, что, возможно, госсекретарь США пытался таким образом отвести от нового американского президента Джо Байдена раздающиеся в его адрес обвинения в «прокитайском» настрое, и доказать, что Байден все-таки проамериканский президент.

Ранее, напомнил профессор, китайцы выстраивали свою дипломатию в отношении США таким образом, чтобы не доводить ситуацию до конфликта.

«Есть десятки историй, когда китайцы и американцы за закрытыми дверьми решали проблемы, после чего весь мир узнавал, что отношения между ними ровные и надежные», — напомнил Станислав Ткаченко

Поэтому, по его словам, есть вероятность того, что на враждебные высказывания госсекретаря США Пекин ответит аналогичным заявлением. Но переводит отношения с Америкой на новый уровень Китай, скорее всего, сейчас не станет.

Таким образом можно сделать вывод, что Энтони Блинкен является неопытным дипломатом, что очень маловероятно, либо, что он сделал такое спорное заявление, преследуя некую недипломатическую цель.

«Но все прекрасно понимают, что в мире есть три страны, с которыми нельзя разговаривать с позиции силы – это Россия, Китай и США. В противном случае все может закончиться ядерной войной», — подчеркнул в заключение Станислав Ткаченко.

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что в отношениях с Китаем, несмотря на сохранение некоторых сфер, где сотрудничество еще возможно, возникает все больше аспектов, усиливающих соперничество и конфронтацию.

Соединенные Штаты Америки, по словам Блинкена, в конечном счете, должны выстраивать отношения с КНР с позиции силы, и в этом Вашингтон рассчитывает на поддержку союзников и партнеров.