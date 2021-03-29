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22:59   29 Марта 2021
Общество

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключили в Подмосковье

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключили в Подмосковье

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подписала первый контракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Первым в рамках соглашения стал проект корпорации "Архбум". Его реализация проходит на территории городского округа Истра. Проект подразумевает реконструкцию предприятия по производству упаковки из гофрокартона, внедрение нескольких технологических линий и модернизацию инженерной инфраструктуры, сообщает телеканал "360".

Зампред правительства региона Вячеслав Духин отметил, что суммарный объем вложений составляет 1,8 миллиарда рублей. До конца года проект получит финансирование в размере более 120 миллионов рублей. На предприятии будут работать свыше 350 человек.

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