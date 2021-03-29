Марию Певчих уличили в лицемерии в отношении сторонников Навального

Сотрудники признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) намерены использовать массовость для "защиты" участников "масштабного митинга" в поддержку Алексея Навального.

Сотрудники признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) намерены использовать массовость для "защиты" участников "масштабного митинга" в поддержку Алексея Навального.

Соответствующее заявление сделала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих в беседе с журналисткой телеканала "Дождь" Юлией Таратутой. По ее словам, большое количество митингующих позволит снизить число задержаний и вероятность стычек с силовиками.

"Вот этой массовостью мы и пытаемся застраховать здоровье и благополучие тех, кто решится туда пойти", — пояснила Певчих.

Замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман считает позицию Певчих проявлением лицемерия в отношении сторонников Навального. Ее заявление звучит так, словно правоохранители являются главным и единственным источником опасности на подобных мероприятиях.

"Потому что Певчих считает угрозой действия сотрудников правопорядка, хотя настоящая угроза — это выход на несанкционированную акцию. Там может произойти что угодно: давка, террористический акт и так далее", — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Фельдман обратил внимание, что соратники Навального призывают россиян выходить на митинги, а сами в это время находятся за границей. Фактически это лишает их морального права заявлять об обеспечении безопасности граждан.