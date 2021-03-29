"Конфронтация продолжится": политолог Голубь предсказал поведение США в отношении с РФ

США еще долго не оставят в покое российского бизнесмена Евгения Пригожина. Такое мнение высказал публицист, политический обозреватель Юрий Голубь.

США еще долго не оставят в покое российского бизнесмена Евгения Пригожина. Такое мнение высказал публицист, политический обозреватель Юрий Голубь.

Борьба с "российским вмешательством" стоила США почти 30 миллионов долларов. Однако за долгое время американский спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашел доказательств связи экс-президента США Дональда Трампа с Москвой. Закончившееся провалом дело вынудило Мюллера покинуть свой пост.

Все заявления Вашингтона в сторону Пригожина и других официальных лиц России нацелены на создание информационного поля, отметил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей. Он считает, что уход Мюллера не изменит ситуацию и США продолжат свои выпады в сторону России.

"Информационная конфронтация продолжится. Тот же Евгений Пригожин будет по-прежнему попадать в новые списки лиц, в отношении которых объявляются санкции", — пояснил Голубь.

В дальнейшем США продолжат информационную конфронтацию с Россией. Американская сторона не оставит в покое Пригожина, поскольку он успешно представляет интересы Москвы на международной арене, заключил политолог.