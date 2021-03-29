Женщина написала заявление на мужа, изнасиловавшего пенсионерку под Воронежем

Житель Воронежской области подозревается в изнасиловании пожилой женщины. Ему грозит тюрьма.

Житель Воронежской области подозревается в изнасиловании пожилой женщины. Ему грозит тюрьма.

По данным СК, потерпевшая имеет инвалидность. Жена злоумышленника узнала о случившемся и написала заявление в полицию. Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело по статье "Изнасилование".

Задержанный полностью признал свою вину. Теперь специалистам предстоит провести несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Фигуранту грозит от трех до шести лет лишения свободы.