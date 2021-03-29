Маньяк из Новороссийска проведет остаток жизни за решеткой за изнасилование и убийство

Рецидивист провел в колониях 42 года. Сейчас мужчине 58. Прежде его судили за убийство, похищение и изнасилования.

Рецидивист провел в колониях 42 года. Сейчас мужчине 58. Прежде его судили за убийство, похищение и изнасилования.

Краснодарский краевой суд признал виновным обвиняемого в убийстве и изнасиловании жителя Новороссийска. По данным следствия, в марте прошлого года мужчина, угрожая ножом, похитил 34-летнюю женщину на BMW, увез ее за город и совершил насильственные действия сексуального характера.

На следующий день преступника задержали, но он бежал из-под конвоя, воспользовавшись суматохой возле здания суда. Через несколько дней его жертвой стала 49-летняя автомобилистка на "Тойоте". На этот раз он зверски убил ее после изнасилования.

Обвиняемому вынесен приговор. Мужчина приговорен к мере пресечения в виде пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима.