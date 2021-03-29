Эксперты напомнили американскому историку и украинскому политологу о Нюрнбергском процессе
Псевдоученые из США не оставляют попыток переписать историю XX века. Недавнюю работу Шона МакМикина обсудили эксперты на программе "Время покажет".
Речь идет о книге "Война Сталина", в которой американский ученый продолжает тенденцию — винить Советский Союз и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Извращенная фантазия МакМикина вылилась в теорию о том, что кровавую войну, оказывается, хотел лидер СССР, а не нацистской Германии. Адольф Гитлер якобы пытался избежать противостояния.
Автор этого антинаучного труда ранее уже публиковал свою книгу, где манипулированием и фальсификациями пытался переложить на Россию вину в развязывании Первой мировой войны.
Украинский политолог Василь Вакаров подчеркнул, что действительно стоит разобраться в истоках Второй мировой войны. Ведущий программы и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко напомнил ему о состоявшемся Нюрнбергском процессе. В ходе этого масштабного и исторически значимого мероприятия были названы виновники начала войны.
Осташко обратил внимание, что в 1995 году никто не высказывал сомнения касательно виновных и тех, кто внес решающий вклад в разгром нацистов. Сейчас же все чаще стали наблюдаться попытки переписать историю. Осташко связал это с тем, что Россия стала самостоятельным государством и продолжает идти этим курсом.
По мнению международного обозревателя издательского дома "Коммерсант" Сергея Строканя, украинский политолог становится автором мифов. Он обратил внимание на понятие "актуальная история". Оно непосредственно связано с противостоянием идеологического характера.
Политолог из ФРГ Владимир Сергиенко напомнил, что в Германии твердо сказано о недопустимости сравнения чего-либо с преступлениями нацизма. В противном случае преуменьшается степень ужаса совершенных нацистами преступлений.