Эксперты напомнили американскому историку и украинскому политологу о Нюрнбергском процессе

Псевдоученые из США не оставляют попыток переписать историю XX века. Недавнюю работу Шона МакМикина обсудили эксперты на программе "Время покажет".

Псевдоученые из США не оставляют попыток переписать историю XX века. Недавнюю работу Шона МакМикина обсудили эксперты на программе "Время покажет".

Речь идет о книге "Война Сталина", в которой американский ученый продолжает тенденцию — винить Советский Союз и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Извращенная фантазия МакМикина вылилась в теорию о том, что кровавую войну, оказывается, хотел лидер СССР, а не нацистской Германии. Адольф Гитлер якобы пытался избежать противостояния.

Автор этого антинаучного труда ранее уже публиковал свою книгу, где манипулированием и фальсификациями пытался переложить на Россию вину в развязывании Первой мировой войны.

Украинский политолог Василь Вакаров подчеркнул, что действительно стоит разобраться в истоках Второй мировой войны. Ведущий программы и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко напомнил ему о состоявшемся Нюрнбергском процессе. В ходе этого масштабного и исторически значимого мероприятия были названы виновники начала войны.

Осташко обратил внимание, что в 1995 году никто не высказывал сомнения касательно виновных и тех, кто внес решающий вклад в разгром нацистов. Сейчас же все чаще стали наблюдаться попытки переписать историю. Осташко связал это с тем, что Россия стала самостоятельным государством и продолжает идти этим курсом.

По мнению международного обозревателя издательского дома "Коммерсант" Сергея Строканя, украинский политолог становится автором мифов. Он обратил внимание на понятие "актуальная история". Оно непосредственно связано с противостоянием идеологического характера.

Политолог из ФРГ Владимир Сергиенко напомнил, что в Германии твердо сказано о недопустимости сравнения чего-либо с преступлениями нацизма. В противном случае преуменьшается степень ужаса совершенных нацистами преступлений.