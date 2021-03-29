Прокуратура Белоруссии возбудила в отношении Тихановской дело о подготовке теракта

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую обвинили в том, что она совместно с организацией BYPOL готовила террористическую акцию.

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую обвинили в том, что она совместно с организацией BYPOL готовила террористическую акцию.

Уголовное дело о подготовке акта терроризма возбудила прокуратура Белоруссии в отношении бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, а также представителей объединения BYPOL, которые являются экс-силовиками и сейчас находятся за пределами страны. Информацию об этом обнародовал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

По его словам, указанная группа людей несколько дней назад планировала произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах. Одного из них правоохранителям удалось задержать с поличным, он дал показания об организаторах и участниках теракта. Также, по словам Шведа, злоумышленники хотели обвинить госорганы в совершении действий, которые могут привести к гибели людей.