Лимиты на число кредитов в России будут действовать только для банков

Госдума опровергла сведения о готовящемся законе, вводящем лимиты на количество займов россиян. Об этом рассказал председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Госдума опровергла сведения о готовящемся законе, вводящем лимиты на количество займов россиян. Об этом рассказал председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно законопроекту, регулятор сможет ограничить кредитным учреждениям, имеющим большой объем рискованных займов, возможность продолжать выдавать необеспеченные кредиты, отметил Аксаков в беседе с каналом "360".

С одной стороны, принятие законопроекта позволит не увеличивать закредитованность граждан. С другой — поможет не создавать проблему устойчивости банков, дополняет депутат.

Он подчеркнул, что инициатива направлена на сокращение аппетита к риску кредитных организаций. Например, у компании много кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Если у них доля займов в портфеле 80% сверхзакредитованных граждан, то для таких банков будет ограничено количество выдачи обеспеченных кредитов, объяснил Аксаков.