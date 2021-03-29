Житель Екатеринбурга зарезал сына-гимнаста на глазах у матери

Семейная драма произошла в подъезде дома на улице Победы, когда 63-летний мужчина ударил родного сына девять раз кухонным ножом.

Семейная драма произошла в подъезде дома на улице Победы, когда 63-летний мужчина ударил родного сына девять раз кухонным ножом.

Мать пострадавшего, на глазах которой происходила зверская расправа, вызвала скорую помощь. Но молодой человек скончался, не дождавшись медиков, сообщают СМИ.

Обвиняемый заявил, что его действия были самообороной, умысла убивать сына у него не было. Следственный комитет возбудил дело об убийстве, но если слова подозреваемого подтвердятся, дело могут переквалифицировать.

Суд арестовал фигуранта до 26 мая, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По предварительной версии, причиной конфликта между отцом и сыном могла стать профессия молодого человека. Отец называл занятия гимнастикой несерьезным делом.