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20:54   29 Марта 2021
Политика

Глава ЦИК анонсировала начало избирательной кампании в РФ

Глава ЦИК анонсировала начало избирательной кампании в РФ

Избирательная кампания в России начнется в конце июня. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, страна пока не готова к масштабному применению электронного голосования, однако в столице подобная возможность будет точно. Памфилова добавила, что ожидаются попытки вмешательства в избирательный процесс. ЦИК готовится противостоять провокациям на выборах.

Ранее стало известно, что новый состав Центризбиркома переизбрал Эллу Памфилову на должность председателя.

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#россия #цик #памфилова

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