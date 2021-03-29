Спрогнозирована дата гибели всего живого на Земле

Исследование группы ученых из США и Японии установило дату гибели всего живого на планете Земля. Причиной катастрофы станет Солнце и его пагубное влияние на земную атмосферу.

Исследование группы ученых из США и Японии установило дату гибели всего живого на планете Земля. Причиной катастрофы станет Солнце и его пагубное влияние на земную атмосферу.

В атмосфере под влиянием Светила изменится концентрация кислорода и углекислого газа, вода будет испаряться и улетучиваться в космос. Постепенная гибель живых организмов на планете ожидается в течение двух млрд лет.

Ученые составили прогноз существования Земли, основываясь на данных, полученных от специализированных учреждений и служб. Экология планеты ухудшается, количество кислорода уменьшается, солнечная активность увеличивается. Все это приводит к необратимым изменениям в биосфере, пояснили исследователи.