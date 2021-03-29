Пациента ульяновской больницы задушили за долги

Суд Ульяновска рассмотрит материалы уголовного дела, которое возбудили против двух мужчин, подозреваемых в жестокой расправе над приятелем.

Суд Ульяновска рассмотрит материалы уголовного дела, которое возбудили против двух мужчин, подозреваемых в жестокой расправе над приятелем.

Убийство произошло весной прошлого года в одной из больниц. Сотрудники медучреждения обнаружили тело мужчины, висящее в петле на перилах лестничной клетки, сообщает СК.

Как выяснило следствие, погибший имел долги перед двумя осужденными, проходившими лечение в этой клинике. Рецидивисты задушили должника и попытались замаскировать преступление под самоубийство.

Уйти от правосудия преступникам не удалось, их задержали. Теперь фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.