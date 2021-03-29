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20:44   29 Марта 2021
Происшествия

Пациента ульяновской больницы задушили за долги

Пациента ульяновской больницы задушили за долги

Суд Ульяновска рассмотрит материалы уголовного дела, которое возбудили против двух мужчин, подозреваемых в жестокой расправе над приятелем.

Убийство произошло весной прошлого года в одной из больниц. Сотрудники медучреждения обнаружили тело мужчины, висящее в петле на перилах лестничной клетки, сообщает СК.

Как выяснило следствие, погибший имел долги перед двумя осужденными, проходившими лечение в этой клинике. Рецидивисты задушили должника и попытались замаскировать преступление под самоубийство.

Уйти от правосудия преступникам не удалось, их задержали. Теперь фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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#суд #убийство #прокуратура #больница

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