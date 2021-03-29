Сроки восстановления навигации по Суэцкому каналу оценили в союзе моряков

Устранить скопившуюся из-за контейнеровоза пробку получится минимум за неделю. Такую оценку дал замглавы Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Устранить скопившуюся из-за контейнеровоза пробку получится минимум за неделю. Такую оценку дал замглавы Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

В понедельник, 29 марта, Суэцкий канал получилось разблокировать. Однако из-за перекрывшего единственный путь контейнеровоза Ever Given в очереди успело скопиться более 400 судов.

Избавиться от "пробки" получится не сразу из-за ограничений одновременной пропускной способности канала. Кроме того, по мере освобождения канала к его руслу будут подходить и другие грузовые суда, отметил Ковальчук в беседе с каналом "360".

Так, процесс устранения пробки примерно займет не менее десяти дней, ожидает эксперт. Он добавил, что это кратчайший путь из Европы в Азию, за счет чего транспортная артерия пользуется высокой популярностью. Потому там всегда имеются небольшие затруднения с трафиком.