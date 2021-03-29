Педофила арестовали в Москве по делу о растлении ребенка 25-летней давности

Столичный суд поместил под стражу мужчину, которого подозревают в насилии сексуального характера над мальчиком, совершенном в 1996 году.

Столичный суд поместил под стражу мужчину, которого подозревают в насилии сексуального характера над мальчиком, совершенном в 1996 году.

Помимо растления, подозреваемый проходит по делу о распространении детской порнографии. По версии следствия, злоумышленник напал на ребенка в вагоне электропоезда сообщением "Москва-Крюково", сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Правоохранители вскоре начали расследование, но предполагаемому преступнику удалось скрыться. В течение 25 лет он не раз совершал аналогичные действия в отношении несовершеннолетних.

Но в марте 2021 полицейским стало известно о том, что мужчина скрывался в городе Сходня. Во время задержания у педофила в одной из комнат нашли множество игрушек. На компьютере у местного жителя обнаружены материалы, которые подтверждают его вину.