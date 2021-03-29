Обязательную регистрацию домашних животных могут утвердить в РФ

Законопроект об обязательной регистрации домашних животных в Госдуму внесло законодательное собрание Челябинской области.

Законопроект об обязательной регистрации домашних животных в Госдуму внесло законодательное собрание Челябинской области.

Инициативой предлагается дополнить закон "Об ответственном обращении с животными" нормой, подразумевающей обязательную регистрацию всех домашних кошек и собак. Порядок процедуры, как предполагается, будут определять уполномоченные органы власти в регионах Российской Федерации.

Авторы проекта заметили: изменения необходимы для упрощения возврата потерявшихся питомцев, а также сокращения числа умышленно брошенных животных. Помимо этого документ даст федеральным органом полномочия определять правила содержания домашних кошек и собак.