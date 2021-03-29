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20:29   29 Марта 2021
Происшествия

Молодой охранник из Омска "по любви" изнасиловал прохожую

Молодой охранник из Омска "по любви" изнасиловал прохожую

Преступник напал на 21-летнюю девушку, которая шла домой с работы в четыре часа утра по ул. 70 лет Октября в Омске.

Молодой человек сначала попросил у прохожей закурить, затем схватил за волосы и затащил за гаражи. Там он совершил акт сексуального насилия. Преступник прекратил свои действия и убежал, когда мимо проезжала машина и он увидел свет фар. Нападавший был в маске, и девушка смутно смогла вспомнить его приметы.

Злоумышленник был задержан спустя три дня с помощью записей с видеокамер на соседних зданиях. Им оказался 19-летний уроженец ХМАО, который работал охранником неподалеку.

На допросе насильник во всем сознался, сказал что "был выпивший" и ему захотелось любви, а тут такая красивая девушка мимо шла. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

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#ск рф #изнасилование #маска

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