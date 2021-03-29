Военный политолог Перенджиев осудил антироссийские информационные кампании Запада

Российский политолог Александр Перенджиев оценил заявления Белого дома о вмешательстве России в дела США. Об этом сообщает агентство "Народные новости".

Российский политолог Александр Перенджиев оценил заявления Белого дома о вмешательстве России в дела США. Об этом сообщает агентство "Народные новости".

Александр Перенджиев считает, что все заявления Соединенных Штатов в адрес России являются четким политическим заказом. Однако у Белого дома уже не осталось тем для раскрутки "вмешательства" РФ в дела США.

"Назначены люди для проведения этой антироссийской информационной кампании и примерно определены темы, которыми следует заниматься. Но вот беда: заказчики есть, а подрядчики не знают, откуда брать материал для доказательств", — рассказал эксперт в беседе с "Народными новостями".

Политический эксперт называет американцев информационными жуликами. По его прогнозам, в скором времени это жульничество не просто сильно ударит по Вашингтону, а внесет серьезным раскол в американское общество.

Сайт 360tv.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил причину санкций США и Евросоюза против России.