Политические проекты США и вмешательство во внутренние дела других стран лишают смысла обвинения Вашингтона в адрес России. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Политические проекты США и вмешательство во внутренние дела других стран лишают смысла обвинения Вашингтона в адрес России. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Первый этап антироссийской кампании был запущен руководством Демократической партии США после слива данных о "внутренней кухне" политиков. Материал появился на сайте WikiLeaks и проинформировал общественность, что во время праймериз Национальный комитет партии поддержал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, при этом действуя в ущерб Берни Сандерсу. Клинтон, в свою очередь, обвинила во всем неких "русских хакеров", сославшись на "достоверную информацию" о попытках Кремля изменить ход предвыборной гонки.

По словам экономиста Александра Дудчака, с тех пор американские элиты продолжают необоснованно и без каких-либо доказательств преувеличивать тему "российского вмешательства" в избирательный процесс и внутренние дела, передает ФБА "Экономика сегодня".

Журнал "Управление конфликтами и наука о мире" предоставляет данные об участии США в попытках повлиять на политическую ситуацию в 60 странах. Среди них Израиль, Япония, Украина, Венесуэла и многие другие. Стоит посмотреть на карту, на которой отмечены американские военные базы, и станет очевидно, кто в мире пытается проникнуть в чужие дела. Негативный образ России же стал лишь удобным способом "прикрыть" реальные интересы Вашингтона.