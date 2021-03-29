Дебошир убил жену после беседы с полицейскими в Новосибирской области

Житель новосибирского города Бердска расправился с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Житель новосибирского города Бердска расправился с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, виновник события был вызван на профилактическую беседу с сотрудниками правоохранительных органов из-за произошедшего ранее скандала на почве ревности. Тогда он грозился убить возлюбленную. После разговора он пошел домой. Там злоумышленник напал на 29-летнюю женщину. Прибывшие после сигнала о ЧП полицейские нашли в помещении тело местной жительницы.

Отца предполагаемого преступника также доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба Следкома по региону. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". В скором времени ему изберут необходимую меру пресечения.