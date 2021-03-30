Пушков указал Польше на ее двойные стандарты по отношению к Украине и Белоруссии

Варшава, которая выразила свое возмущение по поводу нарушений прав человека и задержаний журналистов в Белоруссии, почему-то ни словом не отреагировала на многочисленные репрессии против работников прессы на Украине.

Варшава, которая выразила свое возмущение по поводу нарушений прав человека и задержаний журналистов в Белоруссии, почему-то ни словом не отреагировала на многочисленные репрессии против работников прессы на Украине.

На это явное лицемерие польских властей обратил внимание председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Варшава очень возмущена нарушениями прав человека и задержанием журналистов — членов Союза поляков в Белоруссии», — пишет сенатор в личном Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление официальной Варшавы по поводу задержанной в Гродно главы Союза поляков в Белоруссии (организации не зарегистрированной Минском) Анжелики Борис.

По неофициальной информации, Борис могла быть задержана польскими правоохранителями в связи с тем, что занималась организацией в Белоруссии памятных мероприятий, посвященных польским вооруженным бандформированиям, действовавшим в конце Второй мировой войны на востоке Польши и причастных к убийству мирного населения, принадлежащего к группе этнических белорусов.

«Как насчет возмущения по поводу прав журналистов на Украине, где недавно (украинский президент Владимир) Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала? Где телеканалы и осаждали, и захватывали, и поджигали при пособничестве властей, а журналистов взрывали, убивали, арестовывали и подолгу держали в тюрьмах?», — напомнил по этому поводу российский сенатор.

Варшава, по его словам, не выступала ни с какими заявлениями, не выражала ни обеспокоенности, ни возмущения по поводу гонений, которым на Украине подвергаются неугодные власти журналисты. Таким образом ее нынешнее возмущение, является очень выборочным, заключил Пушков.

Напомним, в начале февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также о введении санкций в отношении их владельца – украинского гражданина, депутата Верховной рады о партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Это был первый случай, когда на Украине закон о персональных санкциях был применен против украинского гражданина. Спустя несколько недель Зеленский вновь воспользовался этим законом, введя санкции против группы депутатов ОПЗЖ и из родственников.