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2:53   30 Марта 2021
Весь мир

Пушков указал Польше на ее двойные стандарты по отношению к Украине и Белоруссии

Пушков указал Польше на ее двойные стандарты по отношению к Украине и Белоруссии

Варшава, которая выразила свое возмущение по поводу нарушений прав человека и задержаний журналистов в Белоруссии, почему-то ни словом не отреагировала на многочисленные репрессии против работников прессы на Украине.

На это явное лицемерие польских властей обратил внимание председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Варшава очень возмущена нарушениями прав человека и задержанием журналистов — членов Союза поляков в Белоруссии», — пишет сенатор в личном Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление официальной Варшавы по поводу задержанной в Гродно главы Союза поляков в Белоруссии (организации не зарегистрированной Минском) Анжелики Борис.

Пушков указал Польше на ее двойные стандарты по отношению к Украине и Белоруссии

По неофициальной информации, Борис могла быть задержана польскими правоохранителями в связи с тем, что занималась организацией в Белоруссии памятных мероприятий, посвященных польским вооруженным бандформированиям, действовавшим в конце Второй мировой войны на востоке Польши и причастных к убийству мирного населения, принадлежащего к группе этнических белорусов.

«Как насчет возмущения по поводу прав журналистов на Украине, где недавно (украинский президент Владимир) Зеленский закрыл три оппозиционных телеканала? Где телеканалы и осаждали, и захватывали, и поджигали при пособничестве властей, а журналистов взрывали, убивали, арестовывали и подолгу держали в тюрьмах?», — напомнил по этому поводу российский сенатор.

Варшава, по его словам, не выступала ни с какими заявлениями, не выражала ни обеспокоенности, ни возмущения по поводу гонений, которым на Украине подвергаются неугодные власти журналисты. Таким образом ее нынешнее возмущение, является очень выборочным, заключил Пушков.

Пушков указал Польше на ее двойные стандарты по отношению к Украине и Белоруссии

Напомним, в начале февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также о введении санкций в отношении их владельца – украинского гражданина, депутата Верховной рады о партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Это был первый случай, когда на Украине закон о персональных санкциях был применен против украинского гражданина. Спустя несколько недель Зеленский вновь воспользовался этим законом, введя санкции против группы депутатов ОПЗЖ и из родственников.

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#украина #польша #пушков #белоруссия #права человека

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