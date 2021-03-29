Юрий Швыткин считает, что США пытаются критиковать Россию из-за своих же неудач

Власти США уже несколько лет продвигают в мировом информационном пространстве идею о "российском вмешательстве" в выборы президента.

Власти США уже несколько лет продвигают в мировом информационном пространстве идею о "российском вмешательстве" в выборы президента.

Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин в беседе с журналистами Федерального агентства новостей поделился мыслями по данному вопросу. Он считает, что Вашингтон пытается критиковать Россию из-за своих же неудач.

Высказывания властей США о якобы вмешательстве РФ в выборы в 2016 году, по словам эксперта, нужны были только для оправдания поражения. Тогда Вашингтон потратил миллионы долларов на "расследование", которое обернулось провалом.

"К великому сожалению, во всех неудачах Соединенные Штаты Америки винят только Россию", — заявил депутат Госдумы.

Ранее Юрий Швыткин высказался о продлении Вашингтоном и Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Слова политика приводит сайт 360tv.ru.