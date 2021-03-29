Росгвардия выявила сеть замаскированных борделей в Крыму

Полицейские совместно с сотрудниками ОМОН пресекли деятельность подпольных заведений по оказанию сексуальных услуг, которые работали в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Полицейские совместно с сотрудниками ОМОН пресекли деятельность подпольных заведений по оказанию сексуальных услуг, которые работали в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Незаконным бизнесом занималась 30-летняя жительница Краснодарского края. Заведения она замаскировала под массажные салоны. Фигурантка и два ее подельника давали в интернете объявления, после с откликнувшимися девушками проводилась беседа.

Женщина отслеживала работу жриц любви, а также распределяла выручку от преступного бизнеса. Во всех борделях были камеры видеонаблюдения, а работницы могли жить прямо в специальных комнатах.

Во время обыска силовики изъяли журналы, в которых проставлялось количество отработанных часов, списки посетителей и 700 тыс. рублей. Выяснилось, что интим-услуги незаконно оказывали более 20 девушек в возрасте от 19 до 30 лет.