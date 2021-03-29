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19:19   29 Марта 2021
Происшествия

СК проверит информацию о танцах девушки около Вечного огня под Воронежем

СК проверит информацию о танцах девушки около Вечного огня под Воронежем

Женщина решила станцевать прямо на памятнике воинам Великой Отечественной войны. Ей сделали замечание, однако женщину это не остановило.

Сотрудники правоохранительных органов в Воронежской области занимаются проверкой информации об осквернении братской могилы в Богучаре. По имеющимся данным, местная жительница решила потанцевать на мемориале у Вечного огня. Видео с инцидентом появилось в Сети.

На кадрах слышно, как подростки делают замечание местной жительнице, однако она продолжает танцевать. Личность правонарушительницы уже удалось установить. По данным полиции, любительница танцев у памятника воинам нуждается в оказании специализированной медицинской помощи.

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#ск #воронеж #вечный огонь

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