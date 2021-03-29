СК проверит информацию о танцах девушки около Вечного огня под Воронежем

Женщина решила станцевать прямо на памятнике воинам Великой Отечественной войны. Ей сделали замечание, однако женщину это не остановило.

Женщина решила станцевать прямо на памятнике воинам Великой Отечественной войны. Ей сделали замечание, однако женщину это не остановило.

Сотрудники правоохранительных органов в Воронежской области занимаются проверкой информации об осквернении братской могилы в Богучаре. По имеющимся данным, местная жительница решила потанцевать на мемориале у Вечного огня. Видео с инцидентом появилось в Сети.

На кадрах слышно, как подростки делают замечание местной жительнице, однако она продолжает танцевать. Личность правонарушительницы уже удалось установить. По данным полиции, любительница танцев у памятника воинам нуждается в оказании специализированной медицинской помощи.