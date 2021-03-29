Журналистка Ксения Собчак заявила, что КВН скоро исчезнет из телеэфира из-за неактуальности

Журналистка и популярная телеведущая Ксения Собчак заявила, что "Клуб веселых и находчивых" доживает свои последние дни в эфире отечественного телевидения.

Журналистка и популярная телеведущая Ксения Собчак заявила, что "Клуб веселых и находчивых" доживает свои последние дни в эфире отечественного телевидения.

По мнению звезды, любимая многими юмористическая передача скоро умрет из-за неактуальности. Такое мнение знаменитость высказала в ходе беседы с гостем своего YouTube-шоу стендап-комиком Владимиром Маркони. Она добавила, что последние выпуски КВН уже не являются зеркальным отражением российской действительности.

"Я считаю, что КВН в 2021 году — вообще не актуально", — заявила ведущая.

Она добавила, что наверняка конец существованию КВН положит появление в эфире нового проекта продюсера телеканала ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. Однако артист не согласился. Маркони подчеркнул, что КВН и не создавался, чтобы быть актуальным в "каждой репризе".