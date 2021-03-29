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19:16   29 Марта 2021
Происшествия

Сотрудники Минздрава Хакасии стали фигурантами дела о халатности

Сотрудники Минздрава Хакасии стали фигурантами дела о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников Минздрава Хакасии. Они создали угрозу жизни и здоровью граждан, которые до трех месяцев не получали инсулин.

По данным следствия, чиновники несвоевременно провели аукцион на закупку инсулина, в результате чего диабетики в течение нескольких месяцев не могли получить жизненно необходимый препарат. СК по факту халатности возбудил уголовное дело.

"Кроме того, в период аукционных процедур, при наличии финансирования, не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом", — говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация привела к нарушению гражданских прав жителей региона, добавили в ведомстве.

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#ск #хакасия #минздрав

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