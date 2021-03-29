Жителя Энгельса осудят за растление малолетней дочери

Юная жительница Саратовской области стала жертвой педофила. В преступлении подозревают ее родного отца.

Юная жительница Саратовской области стала жертвой педофила. В преступлении подозревают ее родного отца.

Мужчина насиловал девочку и просил ее никому не рассказывать о происходящем. Мать не препятствовала общению дочери с родителем и позволяла ей оставаться у него на ночь, поскольку ни о чем не знала, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Спустя пять лет школьница рассказала обо всем матери. Женщина тут же обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника задержали, против него завели уголовное дело. Фигурант во время допроса не признал вину. В ближайшее время ему предстоит ответить в суде.