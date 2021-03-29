Правоохранители разбираются в гибели миллионера в московском метро

Работники на станции метро "Дмитровская" в Москве не успели спасти 72-летнего мужчину. Пассажир оказался на рельсах перед приближавшимся составом.

Работники на станции метро "Дмитровская" в Москве не успели спасти 72-летнего мужчину. Пассажир оказался на рельсах перед приближавшимся составом.

Увидев внезапно упавшего на рельсы человека, машинист пытался остановить поезд, но экстренное торможение не принесло результата. По мнению работников метрополитена, человек в такой ситуации не имел шансов уцелеть. Под остановившимся составом потом было найдено тело мужчины с отсеченной головой, сообщало KP.RU.

Труп извлечен и отправлен в морг. Сотрудники полиции выяснили, что погибшим был руководитель компании, специализирующейся на продукции сельскохозяйственной отрасли. Обстоятельства падения бизнесмена устанавливаются.