Запад попытался вмешаться в дела РФ после неоднозначного высказывания юриста Навального

Страны Запада пытаются вмешаться во внутренние дела России после субъективного мнения адвоката заключенного блогера Алексея Навального о его состоянии.

Страны Запада пытаются вмешаться во внутренние дела России после субъективного мнения адвоката заключенного блогера Алексея Навального о его состоянии.

Не так давно адвокат блогера Алексея Навального выпустила видеообращение, в котором рассказала о состоянии здоровья своего подзащитного. Примечательно, что Ольга Михайлова оговорилась, заявив, что вывод о здоровье основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) является ее личным мнением.

"Состояние здоровья у него, конечно, крайне, на мой взгляд, неблагополучное", — цитирует Nation News ее слова.

Осужденный просил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. Представители ОНК подтвердили, что заявка на препарат официально принята. Руководство ИК-2 во Владимирской области, где отбывает наказание блогер, выполнило все необходимые меры.

Однако сразу после сообщения Михайловой несколько стран Европы и США высказали свою обеспокоенность. На это странное совпадение обратили внимание депутаты Госдумы РФ. Официальные соцсети глав МИД Прибалтики выпустили одинаковые по смыслу и содержанию посты с требованием в срочном порядке обеспечить Навального всей необходимой медицинской помощью.

Примеру глав внешнеполитических ведомств Прибалтики последовала и представитель МИД Евросоюза Набиля Масралли. Она обратилась к России с требованием создать для осужденного блогера все необходимые условия для выздоровления. Вскоре после этого представитель Госдепа США Нед Прайс и глава МИД Великобритании опубликовали в своих соцсетях аналогичные призывы.

Коллективная реакция стран Запада доказывает их повышенное внимание к личности Алексея Навального. По мнению главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, заявления США выглядят как попытка прямого вмешательства в дела России. При этом свое мнение США и ЕС сформировали на основании частного мнения адвоката, которому платит клиент.