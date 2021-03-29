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18:53   29 Марта 2021
Армия

МИД РФ: гуманитарная ситуация в Сирии ухудшилась на неподконтрольных Дамаску землях

МИД РФ: гуманитарная ситуация в Сирии ухудшилась на неподконтрольных Дамаску землях

Тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии складывается на территориях, неподконтрольных Дамаску. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

В ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии российский дипломат указал, что ответственность за ухудшение ситуации в некоторых районах САР несут фактически оккупирующие их страны.

"Парадоксально, но факт: существенное ухудшение жизни населения Сирии наблюдается именно в течение последнего года, когда на земле удалось добиться значительного снижения насилия", — отметил Вершинин.

По его словам, наиболее тяжелая обстановка в гуманитарной сфере сложилась в неподконтрольных Дамаску районах на северо-западе, севере и северо-востоке Сирии.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что в Идлибе гуманитарная помощь даже не доходит до мирных граждан, а оседает в руках террористов.

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#сирия #мид рф #гуманитарная помощь

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