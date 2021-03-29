Дядя Кейт Миддлтон раскритиковал поведение Меган Маркл

Родной дядя герцогини Кембриджской Гари Голдсмит заявил, что супруга принца Гарри специально решила испортить отношения с его племянницей и он перестал верить ее словам.

Родной дядя герцогини Кембриджской Гари Голдсмит заявил, что супруга принца Гарри специально решила испортить отношения с его племянницей и он перестал верить ее словам.

Мистер Голдсмит считает, что его родственница не может быть виновницей ссоры с Маркл, ведь она добрый и мягкий человек. Дядя Кейт Миддлтон заявил, что намерен защищать честное и доброе имя племянницы до самой старости. Он назвал герцогиню Сассекскую "голливудской старлеткой", которая умеет управлять аудиторией.

"Я не виню Меган, она — голливудская старлетка. Нельзя винить тигра за то, что он откусил голову овце. Однако я не верю ни одному слову, которое она произносит. Она актриса и хорошо знает, как управлять аудиторией" — передает его слова портал radiokp.ru.

Меган Маркл в интервью рассказала о непростых отношениях с Кейт Миддлтон. Мистер Голдсмит полагает, что герцогиня несколько приукрасила ситуацию, чтобы выставить себя в лучшем свете. По его мнению, Меган Маркл всего навсего хорошая лгунья и актриса.