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18:47   29 Марта 2021
Общество

Дядя Кейт Миддлтон раскритиковал поведение Меган Маркл

Дядя Кейт Миддлтон раскритиковал поведение Меган Маркл

Родной дядя герцогини Кембриджской Гари Голдсмит заявил, что супруга принца Гарри специально решила испортить отношения с его племянницей и он перестал верить ее словам.

Мистер Голдсмит считает, что его родственница не может быть виновницей ссоры с Маркл, ведь она добрый и мягкий человек. Дядя Кейт Миддлтон заявил, что намерен защищать честное и доброе имя племянницы до самой старости. Он назвал герцогиню Сассекскую "голливудской старлеткой", которая умеет управлять аудиторией.

"Я не виню Меган, она — голливудская старлетка. Нельзя винить тигра за то, что он откусил голову овце. Однако я не верю ни одному слову, которое она произносит. Она актриса и хорошо знает, как управлять аудиторией" — передает его слова портал radiokp.ru.

Меган Маркл в интервью рассказала о непростых отношениях с Кейт Миддлтон. Мистер Голдсмит полагает, что герцогиня несколько приукрасила ситуацию, чтобы выставить себя в лучшем свете. По его мнению, Меган Маркл всего навсего хорошая лгунья и актриса.

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