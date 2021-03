«Убеждена в своей правоте»: придется ли Меркель извиняться за новый мегалокдаун

Канцлер ФРГ раскритиковала федеральные земли за бездействие в третью волну коронавируса. Чаша терпения переполнена — Меркель может начать действовать в одиночку.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала федеральные земли в недостаточно эффективной борьбе с распространением коронавируса. Политик пригрозила, что дальнейшее бездействие регионов перед лицом третьей волны инфекции заставит ее пойти на жесткие меры и объявить в стране «мегалокдаун». Об этом фрау Меркель заявила в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

Должностная клятва

Меркель подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах немецкие регионы должны как можно быстрее и эффективнее следовать утвержденному совместно с федеральным правительством правилу «стоп-крана». Механизм позволяет ужесточать ограничения, если в течение недели число новых случаев заражения коронавирусом за день превысит 100 случаев на 100 тыс.человек.

В минувшее воскресенье этот показатель достиг 130 случаев, тогда как неделю назад он составлял 104. Впрочем, как показала практика, главы некоторых земель трактуют правила слишком широко. Среди них, в том числе, Меркель назвала землю Северный Рейн-Вестфалия, премьер-министром которой является нынешний председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Суровой критике со стороны фрау Меркель подвергся и Саар. Руководство этой земли планирует полностью снять ограничения после пасхальных праздников. Однако, по мнению канцлера Германии, показатели заболеваемости там крайне нестабильны, «поэтому сейчас не время строить такие планы».

Более того, если регионы не предпримут необходимых мер, Меркель начнет действовать в одиночку. Например, разработает единый механизм регулирования эпидемиологической обстановки для всей федерации:

По мнению Меркель, побороть пандемию можно только с помощью режима самоизоляции, социального дистанцирования, удаленной работы и повсеместным тестированием на коронавирус в школах и на предприятиях.

Как бы ни пришлось извиняться

Как немецкие граждане воспримут очередной локдаун — большой вопрос. Одно известно точно: в Германии довольно чувствительно реагируют на малейшее ужесточение карантинных ограничений. Протестные акции нередко заканчиваются столкновениями демонстрантов с полицией.

На днях фрау Меркель даже пришлось публично извиняться перед жителями страны за продленные пасхальные праздники. Совместно с главами регионов политик решила, что вместо 2, 4 и 5 апреля люди будут отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля подряд. Если у оппозиции такие меры вызвали ожидаемое возмущение, то у представителей бизнеса — не менее ожидаемое недопонимание.

Second apology over #easterlockdown U-turn within the hour: “I ask our citizens and you my colleagues for forgiveness”. Germany remains in lockdown until 18 April. Hard lock-down over Easter cancelled. Merkel challenged over leadership style and lack of viable test strategy. pic.twitter.com/KY1X32ENpR