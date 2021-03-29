18:47 29 Марта 2021Россия
Собак предрекла скорую кончину КВН
По словам телеведущей, формат программы сильно устарел.
Журналистка Ксения Собчак считает, что юмористическая программа «КВН» доживает последние дни, так как ее формат устарел.
Такую мысль телеведущая высказала в эфире нового выпуска своего шоу «Осторожно, Собчак!», одним из героев которого стал бывший квнщик, ныне - один из создателей шоу Comment Out Владимир Маркони.
По словам Ксении Собчак, КВН перестал быть «зеркалом происходящего в стране» и «вообще умрет» как только тот же продюсер Вячеслав Дусмухаметов выпустит новый юмористический проект.
КВН выходит на экраны с 1961 года.