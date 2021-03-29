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18:35   29 Марта 2021
Экономика

Президент Венесуэлы намерен импортировать вакцину от COVID-19 в обмен на нефть

Президент Венесуэлы намерен импортировать вакцину от COVID-19 в обмен на нефть

Глава Венесуэлы Николас Мадуро не исключает возможность обмена вакцины от COVID-19 на нефть. Такое решение поможет стране оперативно реализовать меры по защите населения.

План "нефть за вакцину" фигурирует в посте Мадуро на его личной страничке в Twitter. Он намеревается использовать бартерный принцип для получения вакцины. Сейчас правительство Венесуэлы может предложить партнерам нефть, так как крупные денежные средства государства оказались арестованы. Об этом пишет ФАН. Каракас продолжает работу по возвращению денег с замороженных счетов.

Сейчас Венесуэла получила партию российского "Спутника V" и китайской вакцины от Sinopharm. Предполагается, что государство закупит около десяти миллионов доз разработки РФ. Согласно статистическим данным на 29 марта, в стране зафиксировано 156,6 тыс. случаев заражения COVID-19.

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